У Чернівецькій області сьогодні відключатимуть світло без графіків: яка ситуація в регіоні

Буковина отримала обсяг потужності, якої вистачає на 39% від потреб області в електроенергії.

Сьогодні, 25 листопада, у Чернівецькій області відключатимуть світло без графіків. Їх, ймовірно, запровадять через один-два дні.

Про це повідомили у АТ "Чернівціобленерго".

"Сьогодні, 25 листопада, ще один день маємо протриматися в режимі відключень без графіків. Від диспетчерів НЕК "Укренерго" Чернівецька область отримала обсяг дозволеної потужності 133 МВт, яких вистачає на 39% від потреб області", - пояснили в "Чернівціобленерго".

Насамперед живленням забезпечують критично важливі об’єкти інфраструктури. Решту потужності розподілять на величину для двох груп, які подаватимуть по черзі з інтервалом по три-чотири години.

"Сьогодні можемо говорити, що найскладніший період наша енергосистема минула. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що всі три атомні електростанції вже працюють, через один-два дні вони вийдуть на свою планову потужність і буде можливість перевести людей з екстрених відключень на погодинні з конкретними графіками", - йдеться у повідомленні.

Графіки стабілізаційних відключень обіцяють оприлюднити на сайті "Чернівціобленерго у рубриці "Інформація про відключення".

"Енергетики Буковини докладають максимум зусиль, щоб забезпечити електропостачання у кожну вашу домівку. Та через значні пошкодження мереж нема фізичної можливості доставити увесь обсяг необхідної електроенергії. Тому нам з вам доведеться поки що жити в режимі відключень, щоб зберегти електромережі від додаткових технологічних аварій та підтримати роботу енергосистеми країни", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення в Україні

Через російські обстріли енергоінфраструктури в Україні виник дефіцит електроенергії. За даними поліції, ворог атакував 16 об'єктів інфраструктури. У різних куточках держави зникла електроенергія та припинилося водопостачання.

Як повідомили в "Укренерго", їхні бригади розпочали ремонти енергетичної інфраструктури всюди, де це можливо. Однак подекуди роботи можуть тривати довше через обсяг пошкоджень та негоду.

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