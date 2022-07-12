У Чернівецькій області троє чоловіків померли від отруєння невідомою речовиною

Усі загиблі отруїлися невідомою речовиною.

Про це сьогодні, 12 липня, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

"Упродовж 11-12 липня 2022 року у селі Топорівці колишнього Новоселицького району, на території приватного домогосподарства померло троє чоловіків. Всі троє напередодні вживали різного виду напої", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, смерть настала від отруєння невідомою речовиною.

Як пише "БукIнфо", троє загиблих були добре знайомі між собою. Першим у лікарні помер 53-річний син мешканки села Топорівці, пізніше – 52-річний чоловік, з яким мешкала жінка, та її 36-річний племінник. За словами очевидців, чоловіки напередодні розпивали вино.

Наразі слідство встановлює всі обставини трагедії, призначено низку відповідних експертиз.

За фактом смерті трьох жителів Чернівецького району розпочато досудове розслідування. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК з додатковою відміткою "нещасний випадок".

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