У Чернівецькій області троє юнаків побили водія на зупинці і викрали його кросовер: фото

За скоєне їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
У місті Вашківці Вижницького району Чернівецької області троє юнаків, серед яких - один неповнолітній, побили 25-річного водія на автобусній зупинці і викрали його кросовер.
Як розповіли у поліції області, повідомлення про подію правоохоронці отримали у ніч з 13 на 14 грудня.
За словами потерпілого водія, конфлікт із юнаками виник у нього на автобусній зупинці. Коли чоловік на своїй автівці Suzuki Grand Vitara поїхав додому, зловмисники зупинили його, побили і вкрали авто.
"Перебуваючи з потерпілим у неприязних стосунках, зловмисники нанесли йому декілька ударів по різних частинах тіла і поїхали на його кросовері в невідомому напрямку", - розповіли в поліції.
Правоохронці розшукали автомобіль на узбіччі дороги в сусідньому селі, встановили правопорушників, їхнє місце перебування та затримали. Зловмисниками виявилися двоє жителів села Карапчів, віком 16 і 21 рік, та 18-річний житель Вашківців.
Співробітники поліції затримали хлопців та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування та вирішують питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.
За скоєне порушникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.