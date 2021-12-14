У Чернівецькій області троє юнаків побили водія на зупинці і викрали його кросовер: фото

У Чернівецькій області троє юнаків побили водія на зупинці і викрали його кросовер: фото

За скоєне їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У місті Вашківці Вижницького району Чернівецької області троє юнаків, серед яких - один неповнолітній, побили 25-річного водія на автобусній зупинці і викрали його кросовер.

Як розповіли у поліції області, повідомлення про подію правоохоронці отримали у ніч з 13 на 14 грудня.

За словами потерпілого водія, конфлікт із юнаками виник у нього на автобусній зупинці. Коли чоловік на своїй автівці Suzuki Grand Vitara поїхав додому, зловмисники зупинили його, побили і вкрали авто.

"Перебуваючи з потерпілим у неприязних стосунках, зловмисники нанесли йому декілька ударів по різних частинах тіла і поїхали на його кросовері в невідомому напрямку", - розповіли в поліції.

Правоохронці розшукали автомобіль на узбіччі дороги в сусідньому селі, встановили правопорушників, їхнє місце перебування та затримали. Зловмисниками виявилися двоє жителів села Карапчів, віком 16 і 21 рік, та 18-річний житель Вашківців.

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Співробітники поліції затримали хлопців та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування та вирішують питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За скоєне порушникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.