У Чернівецькій області виявили уламки ворожої ракети: що відомо про наслідки

Люди, на щастя, не постраждали.

На території Дністровського району виявлено елементи ворожої ракети. Уламки знайдені поза населеними пунктами.

Про це повідомляє голова Чернівецької ОДА Руслан Запарнюк.

Як зазначається, бойова частина ракети не здетонувала. Вибухотехніки провели підривні роботи. Постраждалих та пошкоджень на місці виявлених уламків немає.

"Вчергове наголошую — під час тривоги негайно прямуйте у сховище! Не нехтуйте своєю безпекою", — підсумував Запарнюк.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня 2024 року противник завдав ударів по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 44 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. ППО знищила 30 дронів.

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