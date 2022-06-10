У Чернівецькій області водія, який на смерть збив пішохода, засудили всього до шести років

На Буковині до 6 років за ґратами засуджено водія-підлітка, який насмерть збив пішохода та втік. Водій перебував під дією алкогольного та наркотичного впливу.
У суді обвинувачений сказав, що невинний.
Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.
“Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно жителя Чернівецького району, який, будучи неповнолітнім, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть особи, а також залишив потерпілого без допомоги (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Його визнано винним та засуджено до 6 років позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні відомства.
Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 9 листопада 2020 року в селі Горбова Чернівецької області 17-річний водій автомобіля на іноземній реєстрації, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, допустив наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а правопорушник втік з місця скоєння злочину.
Свою провину підсудний не визнав, однак прокурор надав суду достатньо доказів його причетності до вчинення злочинів.
Нагадаємо, у Хмельницькій області до восьми років ув'язнення засудили чоловіка, який скоїв смертельну ДТП.
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