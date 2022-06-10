У Чернівецькій області водія, який на смерть збив пішохода, засудили всього до шести років

У Чернівецькій області водія, який на смерть збив пішохода, засудили всього до шести років

На Буковині до 6 років за ґратами засуджено водія-підлітка, який насмерть збив пішохода та втік. Водій перебував під дією алкогольного та наркотичного впливу.

У суді обвинувачений сказав, що невинний.

Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

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“Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно жителя Чернівецького району, який, будучи неповнолітнім, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть особи, а також залишив потерпілого без допомоги (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Його визнано винним та засуджено до 6 років позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні відомства.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 9 листопада 2020 року в селі Горбова Чернівецької області 17-річний водій автомобіля на іноземній реєстрації, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, допустив наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а правопорушник втік з місця скоєння злочину.

Свою провину підсудний не визнав, однак прокурор надав суду достатньо доказів його причетності до вчинення злочинів.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до восьми років ув'язнення засудили чоловіка, який скоїв смертельну ДТП.

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