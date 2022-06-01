У Чернівецькій області засудили педофіла, який розбещував 10-річну доньку своєї похресниці

У Чернівецькій області засудили педофіла, який розбещував 10-річну доньку своєї похресниці

50-річного мешканця Чернівецької області засудили до 7 років позбавлення волі за розбещення 10-річної дівчинки.

П'яний житель Буковини розбестив дитину, заманивши її до свого будинку.

Про це сьогодні, 1 червня, повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

Злочин стався у червні 2021 року. Тоді п'яний 50-річний чоловік заманив 10-річну донькою своєї похресниці до себе додому, де і поглумився з неї.

"Дитина перебувала у дідуся та бабусі у період літніх канікул. Її кривдник проживав по сусідству. Чоловік зустрів дівчинку на вулиці, сказав, що відведе до бабусі, натомість привів до власного будинку, де вчинив з нею дії сексуального характеру. Свою вину не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів, що вказують на його причетність до скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

За розбещення малолітньої дівчинки за ч. 2 ст. 156 КК України збоченця засудили до 7 років позбавлення волі.

Інформацію щодо засудженого внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

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