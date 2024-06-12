У Чернівецькій області збільшили тривалість комендантської години: що сталося

Влада Чернівецької області вирішила збільшити тривалість комендантської години у місцевостях за межами населених пунктів. Там вона стане довшою на годину - від 23:00 до 04:00.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації.

На Буковині такі обмеження розпочнуть діяти вже від 17 червня. Рада оборони вирішила змінити пункт рішення від 27 лютого 2022 року.

Так, цивільному населенню буде заборонено перебувати на вулицях та громадських місцях області від 00:00 до 4:00, а за межами населених пунктів - від 23:00. Нововведення діятиме на період дії режиму воєнного стану.

В ОВА "Суспільному" повідомили, що рішення ухвалили через високий ризик проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній час. Нововведення стосується лише тих людей, що перебувають поза населеними пунктами (ліси, поля, водойми). Дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять.

Як повідомлялося, на залізничних станціях Прикарпаття перевірятимуть туристів. Йдеться про вокзали у Ворохті, Татарові й Вороненці. Зокрема, співробітники прикордонних загонів будуть перевіряти документи у туристів.

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