У Чернівецькій області жінка побила лікарку ВЛК: що стало причиною

У Чернівецькій області жінка побила лікарку ВЛК. Причиною конфлікту став позитивний висновок ВЛК для чоловіка обвинуваченої, після якого його мобілізували.

Про це йдеться у вироку Кельменецького районного суду.

Кельменецький районний суд оштрафував на 850 грн буковинку, яка на зупинці громадського транспорту побила лікарку, членкиню місцевої військово-лікарської комісії. Причиною конфлікту стало те, що, на думку обвинуваченої, медикиня видала позитивний висновок ВЛК для її чоловіка і в результаті його мобілізували. В суді жінка свою провину визнала частково і пояснила, що хотіла, щоб лікарка з нею підійшла до голови ВЛК, а оскільки лікарка відмовилася, вона її вдарила по обличчю.

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Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачена Неля Кушнір о 08:45 16 травня приїхала автобусом на зупинку громадського транспорту в селищі міського типу Кельменці. Разом з нею з автобуса вийшла лікарка Кельменецької комунальної багатопрофільна лікарні та членкиня ВЛК. Коли обвинувачена побачила медикиню, то накинулася на неї, вдарила рукою в обличчя та потягнула її за волосся додолу.



"При цьому жінка висловлювала до потерпілої претензії з приводу того, що за висновком ВЛК її співмешканця визнали придатним до військово служби та мобілізували. Вважаючи, що потерпіла була причетна до даного висновку ВЛК, обвинувачена на ґрунті особистих неприязних відносин, діючи з прямим умислом, завдала удар лівою рукою в обличчя лікарки", – йдеться у вироку Кельменецького районного суду від 22 липня.



У суді обвинувачена Неля Кушнір частково визнала свою вину та розповіла, що в лікарки лише хотіла з’ясувати, як вона могла дати висновок її чоловікові, що він повністю здоровий, якщо в нього є хронічні захворювання. Обвинувачена заявила, що хоче дообстеження для чоловіка і наполягла, щоб лікарка йшла з нею до головного лікаря Кельменецької лікарні. Натомість медикиня відмовилася з нею йти.



"Жінка у суді стверджувала, що лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця і його забрали працівники ТЦК з незадовільним станом здоров’я на військову службу. У неї на війні загинув син, ще один також служить. У співмешканця є онкологічне захворювання, тому вона вважає, що ВЛК не провели обстеження чоловіка на належному рівні і відправили на військову службу хворого чоловіка", – зазначається в судовому вироку.



За словами Нелі Кушнір, лікарка під час розмови з нею не хотіла подивитись аналізи її чоловіка, які засвідчують, що в нього є онкологічна хвороба. Це обурило обвинувачену, тому вона вдарила її один раз в обличчя.



Потерпіла лікарка в суді додала, що після побиття в неї діагностували струс мозку і вона довго лікувалася. Суддя Олег Телешман визнав обвинувачену буковинку винуватою у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй покарання в розмірі 850 грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Раніше адвокатка Марина Бекало пояснила у коментарі ТСН.ua, як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти.

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