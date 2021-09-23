У Чернівецькій області знову стався обвал ґрунту: "Укрзалізниця" попереджає про затримку потягів 

Потяг не буде зупинятися, але прибуде із запізненням.
На перегоні "Новоселиця-Мамалига" знову сталося провалля під колією. Його зафіксували вночі 23 вересня.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Для безпеки пасажирів потяг №118/117 "Чернігів - Чернівці" направили до кінцевої станції об'їзним шляхом, через Тернопіль і Заліщики.
"Потяг не робить зупинок на станціях. Він прибуде до Чернівців орієнтовно о 10:15. Час затримки - 2 години", - повідомили в компанії.
До ліквідації наслідків провалу залучені фахівці МНС та "Укрзалізниці".
Нагадаємо, напередодні провалля зупинило рух потягів на Буковині. Вирва, яка завглибшки понад шість метрів, утворилася просто під залізничною колією у селі Мамалига.
Провалля утворилося над карстовими печерами, на дні яких, за словами місцевих, величезне озеро. Попередньо залізничники кажуть: усе сталося раптово, бо були дощі, зсунувся ґрунт. До речі, ця ділянка у них під особливим контролем. Поїзди тут завжди пригальмовують. Буквально напередодні, як утворилося провалля, тут проходив так званий вимірювач. Утім, нічого підозрілого не зафіксував. Залізничники це називають форсмажором, який спричинила природа.