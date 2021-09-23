У Чернівецькій області знову стався обвал ґрунту: "Укрзалізниця" попереджає про затримку потягів

У Чернівецькій області знову стався обвал ґрунту: "Укрзалізниця" попереджає про затримку потягів

Потяг не буде зупинятися, але прибуде із запізненням.

На перегоні "Новоселиця-Мамалига" знову сталося провалля під колією. Його зафіксували вночі 23 вересня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Для безпеки пасажирів потяг №118/117 "Чернігів - Чернівці" направили до кінцевої станції об'їзним шляхом, через Тернопіль і Заліщики.

"Потяг не робить зупинок на станціях. Він прибуде до Чернівців орієнтовно о 10:15. Час затримки - 2 години", - повідомили в компанії.

До ліквідації наслідків провалу залучені фахівці МНС та "Укрзалізниці".

Нагадаємо, напередодні провалля зупинило рух потягів на Буковині. Вирва, яка завглибшки понад шість метрів, утворилася просто під залізничною колією у селі Мамалига.

Провалля утворилося над карстовими печерами, на дні яких, за словами місцевих, величезне озеро. Попередньо залізничники кажуть: усе сталося раптово, бо були дощі, зсунувся ґрунт. До речі, ця ділянка у них під особливим контролем. Поїзди тут завжди пригальмовують. Буквально напередодні, як утворилося провалля, тут проходив так званий вимірювач. Утім, нічого підозрілого не зафіксував. Залізничники це називають форсмажором, який спричинила природа.

Новини України: через провалля під колією на Буковині потяги поки що курсують із затримкою

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