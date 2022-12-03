За попередніми даними, порнографічні матеріали за участі дітей не були завантажені з Мережі, а відзняті на відеокамеру.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячим порно.

Про це пише LB.ua.

Зазначається, що 30 листопада Служба безпеки України в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх, які за попередніми даними, не були завантажені з Мережі, а відзняті на відеокамеру.

Вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, священник Лаври отримав особисте зобов'язання за співи про "матушку-Русь". Слідчі СБУ оголосили підозру священнику Захарію за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України.

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