У Чернівцях мати відмовилася від новонародженої двійні: що буде з немовлятами

У Чернівцях мати відмовилася від двійні

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У Чернівецькому обласному перинатальному центрі стався прикрий випадок: породілля офіційно відмовилася від своїх новонароджених двійнят — хлопчика та дівчинки.

Про це повідомили у медзакладі.

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У Чернівцях мати відмовилася від новонародженої двійні

У закладі зазначили, що діти залишаються під надійним наглядом та опікою лікарів. Попри складний початок життя малюків, медперсонал робить усе можливе, аби оточити їх необхідним піклуванням, увагою та теплом.

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«Ми не знаємо їхніх імен і молимося за їхнє майбутнє. У них не буде урочистої виписки, про яку мріють — повітряних кульок, квітів, усміхнених рідних, які чекають удома, і перших сімейних фотосесій. Моє серце розбите вщент», — пише генеральна директорка Чернівецького перинатального центру та депутатка Чернівецької обласної ради Любов Годнюк.

Зараз медики продовжують забезпечувати немовлят усім необхідним для їхнього здоров’я та комфорту до моменту ухвалення подальших рішень щодо їхнього влаштування.

«Двоє маленьких сердечок. Дві великі історії, які тільки починаються. І так хочеться, щоб у кожної з них попереду було багато любові, любляча родина і безліч щасливих миттєвостей», — додала Любов.

У лікарні не повідомили, що саме вплинуло на рішення жінки відмовитися від малюків. У коментарях до публікації люди закликають не засуджувати жінку, адже обставини такого рішення невідомі. Також користувачі звернули увагу на те, що породілля не кинула малюків у небезпеці.

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Діти: останні новини

Нагадаємо, у Бельгії розслідують загибель 18-місячної дівчинки, яка провела весь день у припаркованому автомобілі. За попередніми даними, один із батьків зранку відвіз старшу доньку до школи, але забув відвезти молодшу до дитячого садка та пішов на роботу.

Дитину виявили наприкінці дня, коли батьки повернулися по старшу доньку. Парамедики намагалися реанімувати дівчинку та доправили її до лікарні у Левені, проте врятувати її не вдалося.

Прокуратура Левена розглядає трагедію як нещасний випадок і встановлює остаточні обставини.

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