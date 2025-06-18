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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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У Чернівцях серед репатрійованих тіл військових виявили окупанта — деталі

Серед репатрійованих тіл загиблих українських військових, які повернула РФ, опинився російський окупант.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Репатріація тіл загиблих військових. Фото ілюстративне

Репатріація тіл загиблих військових. Фото ілюстративне / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Чернівцях серед повернутих тіл під час одного з обмінів виявили рештки російського солдата.

Про це розповів начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський, передають «Суспільне» та «Молодий буковинець».

За його словами, зверху на тілі російського солдата була українська форма, а знизу — російська. Також окупанта інфікували за російським жетоном та пряжкою на ремені.

«Там було дуже багато ознак, що він росіянин. Російського солдата ідентифікували за жетоном Російської Федерації та номером жетона», — сказав Бачинський.

Відомо, що тіло пролежало близько пів року. Віктор Бачинський уточнив, що полеглий окупант слугуватиме обмінним фондом. Наразі тіло російського солдата відправили у Вінницю, а далі держава буде працювати над обміном.

Нагадаємо, що 16 червня Україна завершила репатріацію загиблих за Стамбульськими домовленостями з РФ. Загалом Україна отримала 6057 тіл своїх захисників.

15 червня до України повернули 1200 тіл, ймовірно, загиблих українських громадян та військових.

Ще раніше, 11 червня, в межах проведених репатріаційних заходів до України доправили тіла 1212 полеглих Героїв.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1307
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