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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чернівцях застрелився підліток просто на вулиці: подробиці трагедії

Хлопець помер у кареті швидкої допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Неповнолітній застрелився посеред вулиці

Неповнолітній застрелився посеред вулиці

Сьогодні, 30 липня, у Чернівцях на вулиці Головній знайшли тіло 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням у голову. За попередніми даними, підліток скоїв самогубство, вистріливши собі в голову з пістолета.

Про це повідомила поліція Чернівецької області.

На місце події оперативно приїхали медики, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, патрульні, судові експерти та прокуратура.

Правоохоронці встановили, що пістолет належить брату загиблого і офіційно зареєстрований. Зброя зберігалася у сейфі за місцем проживання.

Хлопець помер у кареті швидкої допомоги. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії та можливі мотиви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в місті Орландо, розташованому в американському штаті Флорида, 14-річний Сьюелл Сетцер скоїв самогубство. Його мама Меган Гарсія вважає, що саме ШІ-сервіс Character.AI спричинив загибель її сина, і подала на розробників до суду.

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