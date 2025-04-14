У Чернівцях журналістку засудили за відео примусової мобілізації в TikTok

Жінка в кайданках / © із соцмереж

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Чернівецький апеляційний суд залишив чинним вирок місцевій блогерці за публікацію в TikTok відео з процесом примусової мобілізації. Як встановив суд, на ролику був показаний військовий об’єкт — обласний збірний пункт.

Про це повідомляю видання «Українські новини» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

За даними ЗМІ, засуджена блогерка також співпрацювала з кількома місцевими виданнями як журналістка.

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Інцидент стався у серпні 2024 року. Жінка опублікувала у TikTok відео з назвою «Рятуємо хлопця». Ролик набрав 8600 переглядів, після чого був видалений.

Як йдеться у матеріалах суду, журналістка стверджувала, що знімала відео задля документування можливих порушень прав людини під час примусової мобілізації. Однак прокуратура стверджувала, що по знятих кадрах можна було встановити розташування військового об’єкта, і що блогерка начебто проігнорувала попередження про необхідність припинити знімання.

Адвокати обвинуваченої наполягали, що об’єкт не був таємним, і на відео не фігурували точні координати чи важлива інформація стратегічного характеру.

Суд першої інстанції визнав жінку винною у розголошенні інформації про місце розташування військового об’єкта в умовах воєнного стану. У журналістки також конфіскували смартфон, на який вона знімала відео.

До слова, раніше на Хмельниччині у роботі на Росію та підготовці терактів викрили жінку, чоловік якої зник на війні.