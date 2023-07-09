У червні більше, ніж за минулий рік: в Україні зросло виробництво боєприпасів

У червні 2023 року українські підприємства оборонної промисловості випустили більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Водночас він заявив, що в України попереду ще довгий шлях щодо збільшення виробництва власних боєприпасів.

"Я б не сказав, що ми такі великі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало", - зазначив міністр.

При цьому Камишін відмовився уточнити, скільки саме снарядів було вироблено в червні.

У виданні зауважили, що, окрім мін та снарядів, в Україні почали активніше випускати протитанкові комплекси "Стугна-П". Наступним пріоритетом є нарощування виробництва танків і бронемашин. За словами Камишіна, це може статися через 3-6 місяців.

Міністр наголосив, що Україна повинна не тільки забезпечувати власні потреби, але й знову стати великим експортером зброї.

"Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні спільно із союзниками однієї з країн НАТО налагодили виробництво мін калібру 120 мм.

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