У червні до держбюджету України надійшло 3 мільярди доларів зовнішнього фінансуання

У червні 2023 року до держбюджету України надійшло 3 мільярди доларів США зовнішнього фінансування. Майже половину з залучених коштів Україна отримала у формі грантів на безповоротних умовах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Європейський Союз надав Україні 1,64 млрд доларів США пільгового фінансування в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік у розмірі 18 млрд доларів. Світовий банк передав 104 млн доларів пільгового фінансування.

США виділили 1,2 млрд доларів у вигляді гранту, Фінляндія - грант на 15 млн доларів. Обидві країни надали кошти в рамках п’ятого додаткового фінансування проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

Міжнародна допомога спрямується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних.

Раніше ми повідомляли, що правління МВФ схвалило перший перегляд програми розширеного фінансування України. Невдовзі Київ має отримати новий транш у розмірі 890 млн доларів.

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