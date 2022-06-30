У червні Міноборони передало до ЗСУ близько 100 тисяч бронежилетів: яка ситуація з шоломами та формою

У червні Міноборони передало до ЗСУ близько 100 тисяч бронежилетів: яка ситуація з шоломами та формою

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що у червні Міністерство оборони передало до ЗСУ близько 100 тисяч бронежилетів.

За його словами, сьогодні на складах Сил логістики накопичено засобів бронезахисту приблизно на шість бригад.

Про це Мотузяник розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"Міноборони сьогодні працює у форматі 24/7, аби також забезпечити Збройні сили України усім необхідним для ведення результативних бойових дій. Це і сучасна зброя, і військова техніка, медицина, харчування, засоби індивідуального захисту і багато іншого”, - наголосив Мотузяник.

Речник Міноборони зазначив, що лише за тиждень до ЗСУ надійшло 22 тисячі бронежилетів. Далі очікується ще 17 тисяч бронежилетів.

"За період від 23 до 29 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ надійшло 22 тисячі бронежилетів, понад 12 тисяч кевларових шоломів, більше 21 тисячі пар взуття та майже 30 тисяч комплектів військової форми. Невдовзі за укладеними договорами очікується надходження до Збройних сил ще 17 тисяч бронежилетів та 7 тисяч шоломів", - зазначив Мотузяник.

Речник МОУ наголосив, що досягнуто стабільне ритмічне постачання, яке дозволяє формувати запас міцності, попри усі спроби ворога зруйнувати цей процес. Міністерство оборони законтрактувало великий обсяг товарів для армії, тому деякі українські виробники завантажені замовленнями аж до кінця року. Мотузяник каже, що зараз акцент робиться на дотриманні термінів постачання та організацію доправлення.

Нагадаємо, у Києві затримано організатора схеми зі збуту неякісних бронежилетів.

За кожен "бронежилет" ділки отримували від 10 тис. до 16 тис. грн. Насправді елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

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