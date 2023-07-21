У червні українці переказали на ЗСУ рекордну суму: в які фонди донатять найбільше

За перше півріччя 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,35 млрд гривень.

У червні 2023 року українці переказали на потреби Збройних сил рекордну суму, попри те, що в цілому обсяги благодійних коштів за рік від початку великої війни зменшилися.

Про це свідчить інформація платформи відкритих даних Опендатабот, що проаналізувала надходження до трьох найбільших благодійних фондів.

Скільки коштів надійшло до трьох найбільших благодійних фондів України

За перше півріччя 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України - United24, "Повернись живим" та фонду Сергія Притули - надійшло 8,35 млрд гривень. Це на 22% менше, ніж протягом другого півріччя 2022 року.

Скільки коштів надійшло до трьох найбільших благодійних фондів України / Фото: Опендатабот

United24

Основна частина коштів була призначена на потреби ЗСУ - 4,93 млрд гривень або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України - 0,45 млрд гривень та 0,16 млрд гривень відповідно.

Водночас у червні на оборону United24 отримав 2,4 млрд гривень - це абсолютний рекорд. Крім того, це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року.

Попередній максимум - 2,24 млрд гривень - було зібрано цією платформою в липні 2022 року.

Результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року - тоді United24 у середньому збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

Скільки коштів надійшло до трьох найбільших благодійних фондів України / Фото: Опендатабот

"Повернись живим"

У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд гривень проти "середньомісячних" 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року.

Фонд Сергія Притули

Зростання становить 37%. У червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п'яти місяців у середньому на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.

Тим часом телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів, на які гроші живе під час війни і чи не бере кошти зі свого волонтерського фонду.

Також ТСН.ua розповідав про волонтерську команду, яка вивезла 11 тисяч людей з-під обстрілів. Волонтери надали тонни гуманітарної допомоги та ремонтують укриття.

Читайте також: