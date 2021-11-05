У "червоному" Запоріжжі школярів після тривалих канікул відправили на дистанційку

У "червоному" Запоріжжі школярів після тривалих канікул відправили на дистанційку

Канікули тривають від 18 жовтня.

Від понеділка, 8 листопада, у "червоному" Запоріжжі школи підуть на дистанційне навчання.

Про це у своєму Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Рішення ухвалила місцева комісієя з питань ТЕБ ​​та НС. До слова, запорізькі школярі мали тривалі канікули, які почалися 18 жовтня. Тоді область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки. За тиждень, 25 жовтня, канікули подовжили

Утім, після канікул учні за парти вирішили не садити. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, місті дуже багато інфікованих коронавірусом дітей.

"У місті триває стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Тільки за останню добу в Запоріжжі зареєстровано понад 700 нових випадків захворювання! На жаль, все більше хворіють діти. Тому процес навчання для учнів 1-11 класів буде організований дистанційно", - написав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 листопада три області перебувають у жовтій зоні, шість - у помаранчевій, 15 регіонів та місто Київ відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

Крім того, від наступного тижня, 8 листопада, у Волинській області діятимуть обмеження та заборони, встановлені для "червоного" рівня епіднебезпеки.

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