У черзі понад 5 тис. людей: Федоров розповів про ускладнений виїзд з окупації

Один з можливих маршрутів пролягає через Василівку. Втім, на ворожому блокпості росіяни будують кордон - пункт пропуску.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Зараз вони активізували це будівництво. Сьогодні, на жаль, через Василівку фактично не пропускають людей. Якщо раніше протягом дня могли виїхати дві тисячі людей, то протягом вчора - 49 осіб, а позавчора - 52 людини. Саме тому багато мешканців стоять у черзі", - зауважив міський голова.

За його словами, наразі в черзі на виїзд перебуває 1,5 тис. авто - це понад 5 тис. людей. Федоров наголосив - черга не гарантує того, що виїхати таки вдасться. Наприклад, деяких чоловіків не пропускають. Їх змушують заповнювати анкети, отримувати перепустки.

Альтернативний шлях виїзду з окупації - в сторону Грузії та країн ЄС. Там на кордонах також великі черги. Втім, наголосив мер, за два-три дні виїхати за кордон вдається.

За словами Федорова, евакуація є чи не єдина можливість для чоловіків з окупованих територій уникнути мобілізації.

Як повідомлялося, росіяни максимально ускладнили виїзд з окупованої Херсонщини. Від 1 жовтня мешканці захоплених росіянами територій повинні отримувати спеціальний "дозвіл", аби покинути Херсонщину.

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