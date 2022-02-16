У четвер у більшості регіонів оголошено штормове попередження: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

У четвер у більшості регіонів оголошено штормове попередження: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

Завтра буде хмарно.

У четвер, 17 лютого, в Україні вдень температура повітря прогріється до 9°, а у південній частині 15° тепла, проте сильний вітер псуватиме гарну погоду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі в країні буде переважно без опадів, місцями туман, вранці та вдень у західних, північних та центральних областях дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у південній частині 10-15° тепла. В Карпатах значні дощі з мокрим снігом, пориви вітру 25-30 м/с, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Через сильний вітер в країні та значний дощ з мокрим снігом і поривами вітру до 25-30 м/с в Карпатах оголошено І рівень небезпечності, жовтий, а на високогір’ї Закарпатської області, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у горах Iвано-Франкiвської області – висока сніголавинна небезпека (4 рівень).

У Києві 17 лютого вночі також буде сухо, а вдень ітиме дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.Через сильний вітер у столиці також оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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