У четвер Україну перетинатиме атмосферний фронт циклону Matteo: яку погоду він принесе нам 16 грудня

У четвер Україну перетинатиме атмосферний фронт циклону Matteo: яку погоду він принесе нам 16 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 16 грудня, у більшості регіонів України буде дощова погода, в Карпатах ітиме сніг.

Також читайте У лютому до України може прийти весна: несподіваний прогноз погоди на зиму

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в західних, східних, місцями північних та центральних областях туман, на заході країни на дорогах ожеледиця. Вітер західний (у південних та східних областях - північний), 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму до 8°.

У Києві 16 грудня вночі буде сухо, вдень місцями ітиме невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, завтра територію України перетинатиме атмосферний фронт циклону Matteo.

"Атмосферний фронт циклону Matteo, що на півночі Скандинавії, завтра перетинатиме територію України. Тому в західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. У Карпатах - сніг. Південну частину втримає від опадів антициклон із милим ім'ям Yascha, лише вночі на Одещині пройде дощ. На сході завтра - переважно без опадів, хіба Харківщини може торкнутися опадами атмосферний фронт", - написала вона.

Також читайте Відносно висока температура і дощ: синоптикиня дала прогноз погоди на Новий рік 2022

Синоптикиня додала, що надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться снігу. А від вівторка, 21 грудня, в Україні відчутно похолоднішає, прийдуть морози, додала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: