У четвер в Україні стане ще тепліше, але місцями ітимуть дощі: прогноз погоди на 31 березня

У четвер в Україні стане ще тепліше, але місцями ітимуть дощі: прогноз погоди на 31 березня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 31 березня, в Україні стане ще тепліше, однак у деяких регіонах буде вітряно та ітиме дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних областях очікуються помірні, в північних, Полтавській та Харківській областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 15-20° тепла, на Одещині і в Криму до 23°, у західних, місцями північних областях 12-17°, у Карпатах, Волинській, Рівненській та Львівській областях 5-10° тепла.

У Києві 31 березня вночі також ітиме невеликий дощ, вдень місцями. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 5° тепла, вдень 16-18°.

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