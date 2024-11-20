У четвер знову мають відключати світло: де і коли не буде електрики (графік)

Завтра, 21 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 7:00 до 22:00.
Завтра, 21 листопада, в України знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це передає "Укренерго".
Завтра час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:
- 7:00 - 11:00 — одна черга відключень
- 11:00 - 19:00 — дві черги відключень
- 19:00 - 22:00 — одна черга відключень
Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні на Одещині після російських обстрілів відновили подавання світла, води та тепла. Раніше в Одесі люди перекривали проїжджу частину, бо скаржилися на дводобовий блекаут.
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