У четвер знову мають відключати світло: де і коли не буде електрики (графік)

Завтра, 21 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 7:00 до 22:00.

Завтра, 21 листопада, в України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає "Укренерго".

Завтра час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

7:00 - 11:00 — одна черга відключень

11:00 - 19:00 — дві черги відключень

19:00 - 22:00 — одна черга відключень

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині після російських обстрілів відновили подавання світла, води та тепла. Раніше в Одесі люди перекривали проїжджу частину, бо скаржилися на дводобовий блекаут.

Читайте також:

Відключення світла не страшні! У Києві багатоповерхівка виробляє власну електроенергію!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.