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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У чоловіка після зустрічі з працівниками ТЦК стався "напад епілепсії": що з’ясували медики

Військові негайно викликали на місце події карету швидкої медичної допомоги.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

Під час заходів оповіщення у місті Кропивницькому працівники ТЦК виявили чоловіка, який порушував правила військового обліку. Коли військові встановили його особу та повідомили про порушення, чоловік упав на землю, вдаючи напад епілепсії.

Як повідомили в Кіровоградському обласному ТЦК та СП, військовозобов’язаний симулював хворобу.

«З метою дотримання прав людини та виключення будь-яких ризиків щодо стану здоров’я громадянина на місце події одразу було викликано карету швидкої медичної допомоги. Громадянина доправлено до лікувального закладу, де після медичного огляду встановлено у нього відсутність епілептичного нападу», — йдеться у повідомленні, опублікованому в соцмережі Facebook.

У ТЦК зазначили, що в електронній медичній документації військовозобов’язаного чоловіка не було жодних підтверджених випадків епілепсії в минулому.

«Жодних неправомірних дій з боку представників ТЦК та СП або інших служб вчинено не було», — наголосили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі стався інцидент за участі групи оповіщення одного з РТЦК та СП, після якого військовозобов’язаного начебто госпіталізували.

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