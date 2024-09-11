У чому полягає "план перемоги" та чи будуть переговори з Росією: Зеленський розкрив деталі

Цей план матиме психологічний і політичний вплив на рішення Росії закінчити цю війну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що так званий план перемоги передбачає серйозне посилення України і матиме “різного характеру” вплив на Росію, щоб примусити державу-агресорку закінчити війну.

Про це він говорив у середу, 11 вересня, під час пресконференції у межах Саміту Кримської платформи у Києві.

Український лідер вкотре наголосив, що спершу “план перемоги” він обговорить з президентом США Джо Байденом.

“Він [план перемоги] у більшості залежить від підтримки Сполучених Штатів і інших партнерів, але мабуть всі розуміють, що є обсяг впливу і обсяг допомоги, тому, мабуть, зрозуміло, чому я в такому порядку це буду робити”, — зазначив він.

За його словами, цей план — це серйозне посилення України і він матиме серйозний і психологічний, і політичний вплив на рішення Росії закінчити цю війну.

“Цей план обов’язково повинен був бути презентований до другого Саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримають його, він точно примусить Росію до швидшого закінчення війни”, — запевнив Зеленський.

Водночас український президент зазначив, що про переговори з Росією наразі не йдеться.

“Щоб розмовляти з росіянами, хтось повинен мати повноваження. Я особисто такі повноваження нікому не надавав”, — наголосив він.

Також він зазначив, що йому невідомо про плани мирного врегулювання від партнерів, зокрема від німецького канцлера Олафа Шольца.

“Щодо мирного плану Шольца мені нічого не відомо і не може бути ніяких планів без України. І я не впевнений, що такий план навіть існує”, — сказав президент.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на тому, аби мирний саміт щодо України відбувся за участі Росії.

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