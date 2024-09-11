У чому полягає складність звільнення політичних в’язнів, яких утримує РФ: Зеленський пояснив

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, щоб Кремль погодився на обмін у форматі "всіх на всіх".

Політичних в’язнів, зокрема кримських татар, складніше визволити з російської неволі, ніж військовополонених.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Литви та прем'єр-міністрами Латвії та Хорватії у межах саміту "Кримська платформа" у Києві.

За словами глави держави, переговори з росіянами щодо звільнення політв'язнів відбуваються дуже складно.

"Йдуть обміни військовополоненими, тому що військовополонених ми можемо обміняти на військовополонених. Щодо кримських татар – вони їх незаконно утримують, як і багатьох інших політичних в’язнів: журналістів, митців, режисерів – усіх цих людей, які просто говорили правду, вірили і вірять в свободу і борються своїми словами, своєю правдою, своїм мистецтвам. Тому складно забрати їх додому", – сказав президент.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, щоб Кремль погодився на обмін у форматі "всіх на всіх".

"Тому що по іншому поки що це складно зробити. Ми працюємо через партнерів: і через ОАЕ, і через Катар, і через Туреччину. Працюємо з Азербайджаном, з усіма країнами, які мають великі представництва і великий вплив, зокрема мусульманський вплив, але поки що успіх такий, який він є – поки що тільки ми забираємо кримських татар", – додав президент.

Нагадаємо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на початок 2024 року понад 8 тисяч українців – цивільних та військових – перебували у російському полоні.

Раніше родичі полонених українців розповіли, що РФ під час обмінів повертає тіла українських військовополонених без внутрішніх органів.

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