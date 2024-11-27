У чому проблема бракованих мін українського виробництва: експерт пояснив, що з ними не так

За словами експерта, проблема була не в самих мінах, а у вишибних зарядах.

Днями Україну сколихнув гучний скандал – тисячі снарядів калібру 120 мм вітчизняного виробництва виявилися неякісними. Українські військові скаржилися, що снаряди не вибухають або не долітають до цілей.

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що проблема була не в самих мінах, а у вишибних зарядах, які мали дефект. Про це передає "Еспресо".

"У Міністерстві оборони вже офіційно повідомили, що проблема була в партії не мін, які відправили на фронт. Проблема була у вишибних зарядах. Тобто, для того, щоб міна вилетіла з міномета використовується вишибний заряд. Це в будь-якому випадку є частиною боєприпасу, але ось ті мішечки з вишибним зарядом та порохом мали проблеми. Причина цього точно має бути встановлена. Є ймовірність того, що вони могли просто відсиріти, або їх неправильно зберігали", – пояснив Катков.

Також читайте Скандал навколо бракованих мін для ЗСУ: що відомо

За його інформацією, партію вилучили й відправили виробнику, який має її замінити та не допустити повторення.

Експерт додав, що неякісні вишибні заряди просто замінили на закордонні й міни вже працюють на фронті.

"Україна використовує міни не тільки вітчизняного виробництва. У ЗСУ є нормальні міни, в яких замінили вишибні заряди на закордонні й все працює. Це інформація, яка є у відкритих джерелах. Тому, як мені здається, вся ця історія з постачанням неякісних мін вже закрита", – додав він.

Нагадаємо, що в Україні шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 міліметрів, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій.

25 листопада журналіст Юрій Бутусов розповів, що з фронту відкликають 100 тисяч бракованих мін калібру 120 мм.

Пізніше кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко повідомила, що крім наякісних мін калібру 120 мм, стало відомо, що в українській армії також є проблема з бракованими боєприпасами калібру 82 мм. Їх вилучать з фронту, і ЗСУ опиняться без сотень тисяч снарядів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ отримують браковані міни – хто за це відповідатиме

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.