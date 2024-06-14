У чому різниця між відстрочкою та бронюванням від мобілізації: роз'яснення

Відстрочку та бронювання від мобілізації може отримати певна категорія осіб.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Серед військовозобов'язаних є ті, хто мають право на відстрочку або бронювання від призову. Однак між ними є різниця.

Чим бронювання відрізняється від відстрочки - пояснюємо далі.

Хто може отримати бронювання

Бронювання - це надання тимчасової відстрочки (до 12 місяців) від мобілізації (призову) працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.

Його регламентує постанова Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023 року (в редакції постанови КМУ №650 від 5 червня 2024 року).

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Бронювання працівників може здійснювати роботодавець.

Його можна отримати:

у свого роботодавця

з електронного кабінету військовозобовяязаного "Резерв+"

звернувшись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На який термін мона отримати бронювання

Юрист Владислав Юрчак зазначає, що важливою ознакою бронювання є його строковий характер, зокрема строк бронювання конкретних військовозобов’язаних визначається у рішеннях Мінекономіки.

"Однак не може перевищувати:термін проведення мобілізації — для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів", - йдеться в повідомленні.

Що означає відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації - це відстрочення виклику до військової служби в разі загрози національній безпеці або військових дій. Це офіційне рішення відповідних державних органів, яке дає певним категоріям громадян можливість не бути мобілізованим на військову службу.

Як пояснює юристка Діана Тернова, отримання відстрочки дозволяє громадянам реалізувати свої конституційні права, як от право на освіту, а також у разі потреби встановити догляд за рідними та близькими.

Відстрочку можуть отримати особи, які мають відповідні підстави на це. Перелік таких підстав міститься в Законі України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку».

Хто не підлягає мобілізації

Під час мобілізації від призову звільняються:

громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях;

громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я або віком;

громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування;

чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей;

багатодітні чоловіки та жінки (на вихованні яких перебуває троє та більше неповнолітніх дітей);

батьки-одинаки та одинокі матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;

чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини;

батьки, на вихованні яких: неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А; неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи; повнолітня (18-23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;

одержувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

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