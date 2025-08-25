Проведення виборів в Україні: народна депутатка пояснила, які фактори ускладнюють процес

Вибори в Україні / Ілюстративне фото / © ТСН.ua

Обговорення можливості проведення виборів в Україні передчасне через руйнування тисяч виборчих дільниць. Крім того, волевиявлення мають здійснити громадяни, які перебувають на фронті.

Про це сказала голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, народна депутатка Олена Шуляк в ефірі «День.LIVE».

Вона наголосила, що підготовка законодавства та інфраструктури потребує часу, тому пріоритетом має бути завершення війни.

«Погоджуюся з президентом: головне — не розколи. Важлива єдність у питаннях щодо справедливого миру, а не в питаннях, коли проводити вибори», — заявила вона.

Основна проблема — сьогодні тисячі дільниць фізично зруйновані, їх не існує. Тому слід розуміти, пояснює Шуляк, де вони функціонуватимуть, чи пристосовані місця і таке інше.

Наступний нюанс полягає в тому, що зараз велика кількість людей виборює нашу свободу у зоні бойових дій.

«Коли країна воює, мільйон людей перебуває на фронті. Ці люди повинні мати право обирати і бути обраними. Як без них проводити якісь вибори?», — завершила народна депутатка.

Раніше президент Зеленський зробив заяву про проведення виборів в Україні.

Він зауважив, що вибори можуть відбутися одразу після закінчення війни та відновлення миру.

«Але нам потрібна безпека і мирний договір», — заявив український президент.