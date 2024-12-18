У чому суть нових графіків відключень світла: експерт розповів подробиці

Нові графіки відключення світла дозволяють справедливіше та гнучкіше розподіляти електроенергію між регіонами, але їхня ефективність залежить від правильного виконання з боку операторів системи розподілу.

Про це повідомив т. в. о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулка.

Графіки погодинних відключень розроблені за уніфікованою схемою для всіх регіонів, базуючись на принципі справедливого розподілу електроенергії. Споживачі поділені на 6 черг і 12 груп, що дає можливість гнучкіше керувати відключеннями.

"Це дає змогу ефективніше підходити до відключень і збільшувати тривалість електропостачання для споживачів", – сказав він.

За його словами, головне завдання операторів системи розподілу (ОСР) — забезпечувати справедливий розподіл та своєчасне переключення електроенергії. Ефективність системи залежить від комплексного підходу.

Він розповів, що також триває робота із забезпечення котелень та інфраструктурних об'єктів індивідуальними генерувальними потужностями, що зменшить навантаження на графіки відключень для побутових споживачів. Промисловість і бізнес можуть залучати імпортну електроенергію. Держенергонагляд здійснює моніторинг дотримання нормативно-правових актів щодо обмеження постачання електроенергії та ефективності застосування лімітів споживання електричної потужності.

Нагадаємо, в Україні будуть нові графіки відключення світла. Зокрема, черги тепер будуть поділені на підчерги, наприклад, 1.1 і 1.2, щоб уникнути перевантажень.

Читайте також: