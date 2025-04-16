У чому Україна може конкурувати за своїх громадян з країнами ЄС: експерт розповів

Українці у Європі / © ТСН.ua

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Найбільша конкурентна перевага України за своїх громадян із країнами Європи — це ментальний зв’язок із українцями за кордоном. Влада повинна це розуміти і розробляти «ментальні» програми підтримки зв’язків з українцями. Це сприятиме їхньому поверненню у майбутньому.

Таку думку міграційний експерт, макроекономіст Андрій Гайдуцький висловив у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Наша найбільша конкурентна перевага — це ментальний зв’язок, який ми підтримуємо з українцями за кордоном. Країнам, які приймають іноземців, дуже важко ментально „прив’язати“ іммігрантів першого покоління до місцевої культури, побутових звичок, їжі, особливостей економічної поведінки. Тому протягом свого життя за кордоном мігрант все рівно залишається ментально зв’язаним з рідною країною», — розповів Гайдуцький.

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Він зазначив, що через велику різницю з ЄС в оплаті праці Україна поки що не може фізично повернути своїх громадян. Але через ментальний зв’язок можна працювати над залученням їхнім грошей, контактів, знань і досвіду.

«В значній мірі ментально інтегрувати українця в Польщі, Німеччині чи США дуже важко, бо там українця розглядають як різноробочого, як „синього комірця“, тобто його цінність значно занижується, я б сказав, навіть часто принижується в очах місцевого суспільства», — звернув увагу макроекономіст.

Як приклад він також навів Німеччину. Там трапляється чимало випадків, коли українцям у джоб-центрах відверто кажуть, що «ми розглядаємо на офісну роботу тільки громадян Німеччини або інших громадян ЄС, тому йдіть влаштовуйтесь на фабрики чи у сферу послуг».

«Влада України має ці речі розуміти і розробляти «ментальні» програми підтримки зв’язків з українцями. Це сприятиме їх поверненню у майбутньому», — акцентував міграційний експерт.

До слова, за словами директорки Інституту демографії Елли Лібанової, з кожним місяцем війни в Україні меншають шанси на те, що багато жінок повернуться додому з-за кордону. Натомість у разі закінчення війни і відкриття кордонів значна частина чоловіків поїдуть до своїх жінок за кордон.