У Чорне море на бойове чергування ворог вивів підводний човен: будьте уважні до сигналів повітряних тривог

У Чорне море на бойове чергування ворог вивів підводний ракетоносій.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформують Сили оборони півдня України.

Підводний човен має спорядження до 4 крилатих ракет типу “Калібр”.

Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.

Море штормить.

Рівень ракетної небезпеки стабільно високий!

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Чорному морі в РФ залишається 5 із 13 кораблів.

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