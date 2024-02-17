У Чорне море на бойове чергування ворог вивів підводний човен: будьте уважні до сигналів повітряних тривог

Триває чергова тривожна ніч для українців.
У Чорне море на бойове чергування ворог вивів підводний ракетоносій.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформують Сили оборони півдня України.
Підводний човен має спорядження до 4 крилатих ракет типу “Калібр”.
Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.
Море штормить.
Рівень ракетної небезпеки стабільно високий!
"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Чорному морі в РФ залишається 5 із 13 кораблів.
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