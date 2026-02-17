У Чорне море виведено ракетоносій: можливий залп до 6 ракет “Калібр”

Калібр / © Associated Press

У Чорному морі зафіксовано вихід російського ракетоносія з порту Новоросійська. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують військову активність РФ.

За їхніми даними, у морі перебуває один носій крилатих ракет типу “Калібр”. Сумарний можливий залп оцінюють у до шести ракет.

У зв’язку з підвищеною ракетною загрозою мешканців України закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та у разі їх оголошення негайно прямувати до укриттів.

