ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

У Чорне море виведено ракетоносій: можливий залп до 6 ракет “Калібр”

РФ вивела у Чорне море ракетоносій із порту Новоросійська — за даними моніторингових каналів, можливий сумарний залп становить до шести ракет “Калібр”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Калібр

Калібр / © Associated Press

У Чорному морі зафіксовано вихід російського ракетоносія з порту Новоросійська. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують військову активність РФ.

За їхніми даними, у морі перебуває один носій крилатих ракет типу “Калібр”. Сумарний можливий залп оцінюють у до шести ракет.

У зв’язку з підвищеною ракетною загрозою мешканців України закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та у разі їх оголошення негайно прямувати до укриттів.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie