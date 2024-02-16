У чорних “Шахедах” виявили компоненти, які допомагають атакувати українські міста — НАЗК

Без чипів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої завдання.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї чипами оновлених іранських “Шахедів” чорного кольору. Їх держава-агресорка застосовує для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони.

Про це повідомили у п’ятницю, 16 лютого, у НАЗК.

У відомстві нагадали, що БПЛА такого виду українські Сили оборони вже збивали у Києві, Харкові та на Херсонщині.

“Без чипів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої завдання та атакувати українські мирні міста”, - наголосили у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що, попри постійну модернізацію та локалізацію виробництва у залежності від іноземних технологій та компонентів, російські “Шахеди” все ще мало відрізняються від іранських.

“Це вкотре доводить, що іноземним технологіям та компонентам не місце в зброї агресорів. Світ має обʼєднуватися і досліджувати як такі компоненти потрапляють до РФ для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності”, - закликають у відомстві.

Раніше НАЗК вже доповнювало Базу деталями іноземного виробництва російських БПЛА Supercam S350, “Гранат-4”, “Ланцет” та іранських Shahed-136 і Mohajer-6.

Нагадаємо, у ракетах Х-101 та дронах-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакує Україну, й надалі знаходять іноземні компоненти.

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