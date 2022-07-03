У Чорнобаївці ЗСУ влаштували файєр-шоу для окупантів: знищено ворожі склади з боєприпасами

У Чорнобаївці ЗСУ влаштували файєр-шоу для окупантів: знищено ворожі склади з боєприпасами

У Чорнобаївці Херсонської області було знову неспокійно для окупантів.

ЗСУ поцілили у їхні склади з боєприпасами.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів. А поблизу Іванівки в якості бонусу до звільнених територій захоплено 4 трофейних бойові машини піхоти", - йдеться в ранковому зведенні ОК "Південь".

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Речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук також прокоментував вибухи у Чорнобаївці.

"До речі. Знову Чорнобаївка. Який вже там рахунок? Дякуємо ЗСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів", - написав Братчук.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ вигнали російських окупантів і ті поспіхом втекли з острова Зміїного.

Інформацію про вихід окупантів з острова також підтвердили в Міноборони Росії. Але там заявили, що це було зроблено, як "крок доброї волі".

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