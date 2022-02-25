Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Чорнобилі зафіксовано підвищення радіаційного фону через підняття ґрунту важкою технікою

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Чорнобилі зафіксовано підвищення радіаційного фону через підняття ґрунту важкою технікою

ТСН.ua

Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС - без змін.

У Чорнобилі зафіксовано підвищення радіаційного фону. Такі коливання показників давачів фахівці Екоцентру пов'язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу. 

Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС - без змін.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Звернення президента України Володимира Зеленського

Звернення президента України Володимира Зеленського
Наступна публікація