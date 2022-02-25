У Чорнобилі зафіксовано підвищення радіаційного фону через підняття ґрунту важкою технікою

У Чорнобилі зафіксовано підвищення радіаційного фону через підняття ґрунту важкою технікою

Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС - без змін.

У Чорнобилі зафіксовано підвищення радіаційного фону. Такі коливання показників давачів фахівці Екоцентру пов'язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС - без змін.