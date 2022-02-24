У Чорнобильській зоні евакуювали місцевих жителів: ситуація стабільна

Прорив з боку противника наразі немає.

У Чорнобильській зоні приводів для панічних настроїв немає.

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Про це повідомляють у Центрі організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ.

"Зараз в Чорнобильській зоні спокійно. Спроб вторгнення немає. Вночі були дії з метою порушення кордонів, порушників зупинили, зараз тихо й спокійно. Прорива з-за кордону немає, мешканці прикордонних територій евакуювані, старости селищ мають всі необхідні інструкції на випадок повторення ситуації. Зберігайте спокій, перебувайте в своїх домівках, у випадку загрози обстрілів оберіть помешкання без вікон", - повідомили в УЗВ.

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