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У Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації

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У Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації

Чорнобильська АЕС / Instagram

Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

У Чорнобильській зоні, де перебувають російські окупанти, зафіксовано збільшення радіації. 

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України. 

"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень. Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо", - йдеться у повідомленні. 

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