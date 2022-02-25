У Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації

Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

У Чорнобильській зоні, де перебувають російські окупанти, зафіксовано збільшення радіації.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень. Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо", - йдеться у повідомленні.