У Чорнобилі лисиця "ділить" стежку з кіньми Пржевальського: унікальні кадри

Стежка, витоптана дикими кіньми, стала зручною дорогою і для рудої лисиці. Фотопастка знову й знову фіксує тварин на одному й тому самому маршруті, демонструючи несподіване сусідство у дикій природі.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

У заповіднику фотопастки зафіксували цікаву деталь із життя місцевої фауни. Стежкою, яку регулярно використовують коні Пржевальського, почала активно користуватися і руда лисиця.

На знімках видно, що тварини з’являються на тому самому відрізку шляху у різний час, але впевнено обирають вже протоптаний маршрут. Така поведінка цілком закономірна: у дикій природі звірі часто використовують готові стежки, аби зекономити сили та швидше пересуватися територією.

«Фотопастка знову й знову фіксує на цьому самому шляху і коней Пржевальського, і лисицю, ніби показуючи: у дикій природі маршрути перетинаються частіше, ніж здається…», — зазначили у повідомленні.

Раніше екологи зафіксували у заповіднику Чорнобиля вагітних олениць, які готуються до весняного поповнення популяції. Весняні пологи, за прогнозами фахівців, мають відбутися у травні-червні, коли умови для виживання малят будуть найсприятливішими. Новонароджені оленята матимуть характерне плямисте забарвлення, що допомагає їм ховатися серед трави від хижаків.