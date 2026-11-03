У Чорнобилі помітили незвичайну поведінку граків: чого птахи навчилися у ворон

У Чорнобилі граки почали повторювати хитрість ворон / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобилі помітили цікаву поведінку птахів: граки дедалі частіше використовують спосіб розколювання горіхів, який практикують ворони. Замість того щоб самостійно розбивати тверду шкаралупу, пернаті залучають до цього асфальт.

Про це повідомило видання Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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Ворони навчилися діставати поживну серцевину горіха без зайвих зусиль. Для цього вони піднімають знахідку дзьобом, злітають і скидають її на тверду поверхню. Якщо шкаралупа залишається цілою, птах повторює спробу.

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Ще один спосіб — залишити горіх на дорозі, де його можуть розчавити колеса автомобілів. Після цього воронам залишається лише забрати їжу, випередивши інших птахів.

У Чорнобилі таку поведінку дедалі частіше демонструють і граки. Вони також піднімають горіхи та кидають їх на асфальт. Водночас ці птахи поводяться обережніше за ворон і не так часто виходять на проїжджу частину.

Особливо активно граки шукають їжу восени. Вони обстежують газони, збирають горіхи та нерідко роблять запаси на майбутнє. Знайдену їжу птахи ховають у ґрунті або під опалим листям, хоча згодом не завжди можуть відшукати власні схованки.

У Чорнобилі граки почали повторювати хитрість ворон / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобилі граки почали повторювати хитрість ворон / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чим особливий інтелект ворон і граків

Обидва види належать до родини воронових, представники якої вирізняються розвиненими когнітивними здібностями. Вони можуть запам’ятовувати місця зберігання їжі, навчатися на власному досвіді та знаходити нестандартні способи розв’язання завдань.

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Зокрема, під час наукових експериментів воронові демонстрували здатність кидати камінці у воду, щоб підвищити її рівень і дістатися до їжі.

Крім того, ворони здатні впізнавати людські обличчя та запам’ятовувати тих, хто становив для них небезпеку. Про потенційні загрози вони можуть попереджати інших птахів голосовими сигналами.

Граки також уміють розв’язувати складні завдання, а за певних умов — використовувати знаряддя. Життя у зграях дає їм можливість спостерігати за поведінкою інших особин і переймати корисні навички.

Водночас визначити, хто розумніший — ворони чи граки, складно. Кожен вид має свої особливості, а результати досліджень залежать від характеру завдань.

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«А в Чорнобилі наукові дискусії можна спостерігати просто на узбіччі: ворони демонструють перевірену стратегію, граки придивляються й пробують повторити. І хто знає, можливо, зовсім скоро цей спосіб стане звичним для обох видів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чорнобильському заповіднику виявили піронему — яскравий гриб, який з’являється на випаленій землі. На відміну від багатьох інших організмів, умови після пожежі сприяють його розвитку.

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