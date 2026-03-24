У Чорнобилі поранено бика-ватажка: сліди вказують на напад ведмедя

Стадо здичавілих корів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час експедиції виявили пораненого ватажка стада здичавілих корів. Фахівці припускають, що тварина могла постраждати під час нападу ведмедя.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднку.

За даними науковців і співробітників Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення, під час обстеження стада вони помітили одного з биків, який лежав у центрі групи. Коли люди підійшли ближче, тварина підвелася — це виявився ватажок стада, чорнорябий бик на ім’я Рябко.

Тварина виглядала виснаженою, мала згорблену поставу та втягнутий живіт. На холці помітили характерну пляму, що свідчить про травму. За словами фахівців, тип ушкоджень допомагає визначити ймовірного нападника.

Зокрема, вовки зазвичай атакують нижні частини тіла, а травми від інших биків мають вигляд вузьких смуг на боках або грудях. Натомість ушкодження нанесені ведмеден зазвичай знаходяться у верхній частині тулуба — на холці, шиї та спині. Такі травми часто мають вигляд подряпин або проколів від кігтів і зубів.

«Якщо придивитися до Рябка, можна помітити сліди зализування і червонуватий відтінок на білій шерсті, що свідчить про загоєння ушкодження», — йдеться в повідомлені.

Наразі ця версія нападу ведмедя залишається основною, однак потребує підтвердження. У заповіднику зазначають, що раніше подібних випадків у цьому стаді не фіксували.

«Раніше подібних випадків у цьому стаді не фіксували, однак ситуація могла змінитися. У минулому в стаді було більше дорослих і масивних биків, які могли ефективніше протистояти хижакам. Нині ж, імовірно, захисний потенціал стада знизився. До того ж, рання весна — період, коли ведмеді після виходу з барлоги активно шукають поживу і можуть полювати на великих копитних, таких як лось, олень або навіть бик. Цілком ймовірно, що хижак обрав іншу жертву, а Рябко, як ватажок, став на захист стада і отримав поранення», — зазначили в заповіднику.

Присутність ведмедя в цій місцевості вже підтверджували раніше — зокрема, за слідами маркування дерев і випадками полювання на оленів. Поранення Рябка наразі не виглядають свіжими, однак за станом тварини продовжують спостерігати.

«Цей випадок ще раз нагадує: навіть сформовані здичавілі стада залишаються частиною дикої природи, де діють суворі природні закони, а кожен подібний епізод допомагає глибше зрозуміти взаємодію хижаків і великих копитних у Чорнобильському заповіднику», — додали в Чорнобильському заповіднику.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику помітили американську норку — інвазивного хижака, який активно витісняє місцеві види та становить загрозу для екосистеми.