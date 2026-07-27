У Чорнобилі спалахнули пожежі: чи є загроза радіаційного забруднення

Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження / © ДСНС

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У Чорнобильській зоні відчуження вогнеборці знову намагаються подолати стихію — пожежі охоплюють місцевість. У Зоні відчуження надзвичайники продовжують гасити пожежу, що охопила трав’яний настил, лісову підстилку та валежник.

Про це повідомили у ДСНС.

У Чорнобилі надзвичайники гасять локальні пожежі

Як повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, завдяки оперативній та злагодженій роботі підрозділів поширення вогню на значні площі вдалося зупинити, а основні осередки займання — локалізувати.

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Паралельно з гасінням фахівці безперервно моніторять радіаційний фон на території проведення робіт.

Наразі показники радіаційної обстановки залишаються в межах природних значень і не перевищують допустимих норм.

«Ситуація перебуває під контролем. Роботи з ліквідації пожежі тривають», — зазначають у ДСНС.

Чорнобильська зона відчуження: останні новини

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні зафіксували випадок гніздування золотомушки червоночубої — найменшого птаха в Україні, який занесений до Червоної книги.

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Фахівці помітили самця, який носив комах до гнізда, що свідчить про вигодовування пташенят. Ймовірно, сприятливе середовище для залучення цього виду створили ялинові насадження поблизу адміністративних будівель у Чорнобилі.

Золотомушка червоночуба має довжину тіла близько 9 см і важить лише 4–6,5 грама. Впізнати її можна за білими «бровами», чорними смужками біля очей та яскравою плямою на тім’ї у самців. Харчується вона переважно комахами та павуками. В Україні цей птах зазвичай гніздиться в Карпатах, Криму та на Західному Поліссі, обираючи хвойні чи змішані ліси, де за рік робить два виводки по 7–11 яєць.

Поява птаха в цьому регіоні є важливою, адже чисельності виду загрожують скорочення старих лісів, лісогосподарські роботи під час гніздування та поширення монокультурних насаджень.

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