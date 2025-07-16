У Чорнобилі вандали вчинили наругу над могилами хасидів: деталі від поліції

В Чорнобиль вчинили наругу над могилами / © Поліція Київської області

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У Чорнобилі на Київщині вандали пошкодили поховання духовних провідників хасидського руху та викрали святині.

Про це повідомила поліція Київської області.

Інцидент стався на старому єврейському кладовищі міста. 15 липня правоохоронці отримали повідомлення про наругу над могилами. Під час огляду з’ясувалося, що зловмисники зламали замки до двох огелів (усипальниць), спалили записки з молитвами («квітлах») і, ймовірно, викрали молитовні книги.

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В Чорнобиль вчинили наругу над могилами. Фото: ОЄОУ

За даними Об’єднаної єврейської общини, йдеться про могили двох цадиків, один з яких заснував чорнобильську гілку хасидизму. Його поховання вважається святинею для багатьох вірян.

Старий цвинтар у Чорнобилі був заснований у 1740 році. У 1990-х хасиди зі США відновили частину поховань, встановивши символічні огелі на місці знищених радянською владою могил.

Слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ — наруга над могилою. Санкція передбачає до трьох років позбавлення волі.

В Чорнобиль вчинили наругу над могилами. Фото: ОЄОУ

Нагадаємо, в Києві викрали 15 млн грн через отвір у багажнику. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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