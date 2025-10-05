У Чорнобилі знайшли невідому комаху: чому це важливо для науки

Boros schneideri / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Під час досліджень санітарного стану соснових насаджень у Розсохівському природоохоронному науково-дослідному відділенні вчені виявили Борос Шнайдера (Boros schneideri). Цей жук є єдиним видом родини Boridae, що зустрічається в лісовій зоні Європи. В Україні його раніше фіксували на Поліссі та в Карпатах, переважно в старовікових лісах.

Про це повідомили у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику.

Boros schneideri. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

“Це вимираючий пралісовий вид, і його присутність у Чорнобильській зоні свідчить про унікальність екосистеми заповідника”, – зазначили у Чорнобильському заповіднику.

Біологія Борос Шнайдера залишається маловивченою. Дорослі особини (імаго) ведуть прихований спосіб життя, ховаючись під корою, у тріщинах деревини чи інших укриттях. Досі невідомо, чи є вони денними, чи нічними, хоча окремі знахідки у світлових пастках вказують на можливу нічну активність. Про харчування імаго даних майже немає: припускають, що вони можуть бути хижаками, споживати зелені частини рослин або органічні рештки та гриби, подібно до личинок.

Лічинка Boros schneideri / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Личинки Борос Шнайдера легше помітити. Вони розвиваються під корою відмерлих сосен або інших дерев, за умови достатньої вологості деревини. Личинки мають напівпрозоре світло-коричневе тіло з темною смугою травної системи, коричневою головою та характерною “вилочкою” на останньому сегменті черевця. Вони заселяють ослаблені або мертві дерева, не завдаючи шкоди здоровим лісам.

Лічинка Boros schneideri / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Через швидке скорочення чисельності Борос Шнайдера занесений до Директиви ЄС 92/43/EЄC (Додаток II), яка вимагає створення спеціальних зон охорони для збереження цього виду. Вирубування стиглих лісів і видалення сухих дерев є головною причиною зникнення комахи.

Знахідка в Чорнобильській зоні може стати підставою для включення території до мережі “Natura 2000”, що забезпечить їй особливий охоронний статус. Це підкреслює важливість збереження природного середовища заповідника, де рідкісні види знаходять притулок.

Нагадаємо, раніше під Чорнобилем до фотопастки потрапив рідкісний хижак.