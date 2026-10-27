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У Чорнобилі знайшли рідкісний гриб із Червоної книги: він має дуже незвичайний вигляд
Незвичайна знахідка допоможе науковцям уточнити поширення зникаючого виду та краще дослідити біорізноманіття Чорнобильського заповідника.
На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника фахівці виявили рідкісний гриб — листочню кучеряву, або Sparassis crispa. Вид занесений до Червоної книги України та має статус «зникаючий».
Про знахідку повідомили у Чорнобильському заповіднику.
Гриб виявили на території Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення.
Фахівці наголошують, що кожне підтверджене місце зростання таких рідкісних видів важливе для дослідження біорізноманіття заповідника. Такі спостереження допомагають уточнювати ареал виду та планувати подальші природоохоронні заходи.
Схожий на цвітну капусту
Листочню кучеряву також називають спарасисом кучерявим, грибом-бараном або грибною капустою через її незвичайну форму.
Замість звичної шапинки гриб утворює велике кулясте плодове тіло з численних хвилястих і розгалужених лопатей. За виглядом воно може нагадувати мереживо, пишні кучері або головку цвітної капусти.
Плодове тіло листочні може досягати 30–40 сантиметрів у діаметрі, а великі екземпляри важать кілька кілограмів.
Найчастіше гриб росте біля основи старих сосен, розвивається на їхньому корінні та може спричиняти кореневу гниль.
В Україні цей вид трапляється спорадично, зокрема на Поліссі та в західних областях.
У заповіднику нагадують, що зривати листочню кучеряву не можна, оскільки вона занесена до Червоної книги України. Якщо гриб трапиться в природі, його радять лише сфотографувати та залишити на місці зростання.
Що відбувається з дикою природою Чорнобильської зони
Раніше у Чорнобильському заповіднику показали коней Пржевальського, які вільно пересуваються зоною відчуження. Тварини пасуться, тримаються гуртом і спокійно адаптуються до сезонних змін. У заповіднику їх навіть назвали «дослідниками простору».
Водночас ситуація з іншими мешканцями зони відчуження менш сприятлива. Науковці повідомляли, що чисельність благородних оленів скоротилася приблизно у півтора раза.
Однією із загроз називають поширення інвазивних рослин — золотушника та куничника. Вони витісняють місцеву флору й можуть перетворювати луки на своєрідні «зелені пустелі», де рослинності багато, але поживного корму для травоїдних бракує.