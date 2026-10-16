У Чорнобильській зоні фотопастка зафіксувала спритного хижака: чим особлива ця тварина

Лісова куниця / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала лісову куницю. Фахівці розповіли, як пухністі хижаки готуються до холодного сезону.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, опублікувавши кадри тварини.

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Лісова куниця — спритний і дуже рухливий хижак, який добре лазить по деревах та швидко пересувається лісом. Найбільшу активність ці тварини зазвичай проявляють у сутінках і вночі.

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Восени раціон куниці особливо різноманітний. Вона полює на дрібних тварин, птахів і комах, а також їсть ягоди та плоди. У цей період хижак активно шукає їжу, щоб накопичити сили перед холодами.

З наближенням зими змінюється і хутро куниці — воно поступово стає густішим та теплішим, допомагаючи тварині захищатися від низьких температур.

Що відомо про лісову куницю

Лісова куниця, яку також називають європейською куницею або жовтодушкою, — хижий ссавець родини мустелових. Вона поширена майже по всій Європі та в західній частині Азії. Найчастіше ці тварини мешкають у листяних і мішаних лісах, уникаючи людських поселень.

Упізнати лісову куницю можна за каштановим або темно-коричневим хутром та характерною жовтуватою плямою на горлі. Довжина її тіла становить 45–58 сантиметрів, а пухнастого хвоста — ще 16–28 сантиметрів. Важить доросла тварина від 0,8 до 1,8 кілограма.

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Цікаво, що лісові куниці здатні стрибати між деревами на відстань до чотирьох метрів. Їхній довгий хвіст допомагає утримувати рівновагу, а завдяки здатності розвертати ступні на 180 градусів тварини вправно пересуваються стовбурами дерев.

Для відпочинку куниці використовують дупла, покинуті сховища вивірок або гнізда хижих птахів. Вони ведуть переважно поодинокий спосіб життя та захищають свою територію від інших представників свого виду.

У дикій природі лише деякі лісові куниці живуть понад десять років. Хоча загалом вид не перебуває під загрозою зникнення, у деяких регіонах його чисельність скоротилася через полювання та втрату природних місць існування.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили лисицю. Фахівці також розповіли, як ці тварини готуються до зимових холодів.

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