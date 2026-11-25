У Чорнобильській зоні змінився ватажок стада диких биків / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У стаді диких биків, які мешкають на території Чорнобильського заповідника, знову змінився лідер. Першість повернув собі самець на ім’я Сі. Тим часом його суперника Рябка помітили з пошкодженим рогом, що може свідчити про наслідки боротьби між тваринами.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

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Сі вже був ватажком стада. Свого часу він здобув першість у протистоянні з биком Трампом, якому під час сутички збив роговий чохлик. Проте, поки Сі був відсутній, головним у стаді став Рябко. Повернення попереднього ватажка призвело до суперництва між самцями.

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Під час нещодавніх спостережень працівники заповідника помітили, що Рябко має пошкоджений правий ріг, який тепер спрямований донизу. Сам бик тримав голову дещо опущеною.

З огляду на травму та тривалу відсутність Рябка серед інших тварин у заповіднику припускають, що він міг поступитися суперникові у боротьбі за лідерство. За однією з версій, самець певний час тримався осторонь стада, щоб відновитися.

У Чорнобильській зоні змінився ватажок стада диких биків / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні змінився ватажок стада диких биків / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Новий ватажок змінює поведінку стада

Повернення Сі позначилося не лише на розподілі лідерства серед самців. Працівники заповідника помітили, що у тварин поступово формується навичка спільного захисту.

Якщо раніше у стаді не було бика, достатньо зрілого за своєю поведінкою, щоб згуртувати інших особин у разі небезпеки, то тепер цю функцію починає виконувати Сі. Корови та молодняк поступово вчаться ставати в один ряд, хоча поки їм це вдається не завжди швидко.

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Що відомо про підготовку диких биків до зими

Восени спостерігати за стадом стало простіше. Коли з дерев опадає листя, тварини поводяться менш насторожено, тож працівники заповідника мають змогу точніше визначати їхню чисельність та робити фотографії.

Під час останньої зустрічі стадо застали поза межами його звичної території. На ділянці, де перебували тварини, майже не було зеленої трави. Водночас поведінка окремих особин дала підстави припустити, що вони споживали лишайники, які росли на поваленій деревині.

У заповіднику пояснили, що лишайники можуть бути їжею не лише для північних оленів, а й для місцевих копитних.

Щодо готовності стада до холодів, то стан тварин не викликає занепокоєння у працівників заповідника: бики мають достатньо жирових запасів.

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Помітною є й різниця у поведінці тварин порівняно із завершенням попередньої зимівлі. Тоді поява людей змушувала їх розбігатися полем.

Попереду на стадо та його ватажка чекає зимівля, яку в заповіднику називають серйозним випробуванням. Навесні ж там сподіваються на появу потомства.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні фотопастка зафіксувала незвичайний момент із життя дикої природи. Рись зазирнула просто в камеру, залишивши по собі кумедні кадри.

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