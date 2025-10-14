У Чорнобильській зоні помітили дві великі зграї диких птахів (фото)

Сірі куріпки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні зафіксували дві зграї сірих куріпок — по 15 і 19 особин. Восени ці птахи збираються разом, шукаючи тепло та їжу.

Про це розповіли в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Птахів помітили на території Луб’янського природоохоронного науково-дослідного відділення. Їхнє непомітне сіре забарвлення допомагає зливатися з опалим листям і уникати хижаків.

Що відомо про сіру куріпку

Сіра куріпка — птах середнього розміру з родини фазанів, поширений у помірній зоні Євразії. Її часто можна побачити на полях, луках і узліссях — саме такі місця вона обирає для життя й гніздування. В Україні цей вид є осілим і трапляється майже повсюдно, окрім Карпат і густих лісів Полісся.

Птах має рябе сіро-буре оперення, яке чудово маскує його серед трави й листя. Самці відрізняються характерною коричневою плямою у формі підкови на грудях. Куріпки тримаються невеликими зграйками, а взимку часто селяться ближче до людських осель, шукаючи тепло та корм.

Попри невеликі розміри, сіра куріпка надзвичайно корисна для екосистеми. Вона знищує шкідників сільськогосподарських культур, серед яких довгоносики, личинки жуків і навіть колорадський жук. Завдяки цьому її вважають природним «захисником» полів.

Восени куріпки об’єднуються у групи по 15–40 птахів і кочують у пошуках корму. Взимку живляться насінням бур’янів, ягодами глоду та терну, а влітку — комахами. Через сильні морози або ожеледь популяція може різко скорочуватися, тому птахів узимку часто підгодовують зерном.

