У Чорнобильській зоні помітили справжнього гіганта серед сов: який вигляд має рідкісний птах

Сова пугач / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли про пугача — найбільшу сову, яка мешкає в Україні. Цей нічний хижак занесений до Червоної книги та відіграє важливу роль у природних екосистемах.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

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Пугач — найбільший представник родини совових у фауні України. Птах має великі очі, надзвичайно гострий слух і характерний лицьовий диск, який допомагає вловлювати звуки навіть за слабкого освітлення.

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Особлива будова махового пір'я дозволяє пугачу літати практично безшумно, завдяки чому він може непомітно наближатися до здобичі.

Сова пугач / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Сова пугач. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чим особливий найбільший нічний хижак серед сов України

Пугач полює переважно в сутінках і вночі. Основу його раціону становлять дрібні ссавці та птахи. Завдяки своїм мисливським здібностям цей вид допомагає регулювати чисельність інших тварин і підтримувати природний баланс.

Пугача занесено до Червоної книги України, тому збереження його популяції та місць гніздування є важливим природоохоронним завданням.

“Його присутність у природних екосистемах є важливою складовою біорізноманіття, а збереження місць гніздування – одним із завдань Чорнобильського заповідника”, – наголошують фахівці.

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У Чорнобильській зоні помітили оленів та лисицю: з'явилися нові кадри

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали оленів, які неквапливо прогулювалися осіннім лісом серед золотавого листя.

«Вони зупиняються, прислухаються до лісу й знову зникають поміж дерев…» — розповіли працівники заповідника.

Раніше в Чорнобильській зоні також помітили лисицю. Фахівці пояснили, що восени хутро цих хижаків стає густішим, допомагаючи пережити холоди.

Лисиці продовжують активно полювати на мишей і полівок, переважно після заходу сонця та вночі, хоча іноді їх можна зустріти й удень.

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